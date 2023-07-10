Экс-главу отдела Роспотребнадзора Виталия Осадчего лишили работы и денег за взятки

Центральный районный суд Волгограда сегодня, 10 июля, огласил приговор в отношении экс-начальника отдела территориального управления Роспотребнадзора. Как ранее сообщало V102.RU, Виталию Осадчему вменяли получение взятки в размере 120 тысяч рублей от двух бизнесменов.

— Фигурант дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Несмотря на отрицание вины в период следствия, в ходе судебного разбирательства, с учетом представленных государственным обвинением доказательств, мужчина полностью признал вину в инкриминируемом деянии.

В суде установлено, что бывший госслужащий с ноября 2020 года по июнь 2022 года получил от представителя двух ИП в качестве взятки 120 000 рублей. Взамен предпринимателям обещали закрыть глаза на нарушения при проверках их заведений.

— Суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде штрафа в размере 800 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, сроком на два года, — добавила Черединина.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, что первоначально Осадчий отрицал все обвинения в свой адрес. Ему грозило до шести лет колонии. Уголовное дело в отношении взяткодателя прекращено в связи с добровольным сообщением о преступлении и активному сотрудничеству со следствием.

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