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В Волгограде на взятках в период пандемии попался подчиненный Ольги Зубаревой

Главное 04.04.2023 11:23
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04.04.2023 11:23


В Волгограде направлено в суд уголовное дело в отношении начальника отдела территориального управления Роспотребнадзора, обвиняемого во взяточничестве. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Оксана Черединина, мужчина  занимал должность руководителя отдела по защите прав потребителей. 

По версии следствия, фигурант уголовного дела с ноября 2020 года по июнь 2022 года, в период распространения коронавируса,  получил от представителя двух индивидуальных предпринимателей в качестве взятки 120 тысяч рублей за общее попустительство при проведении проверок и оказании консультативных услуг. Предприниматели таким образом пытались избежать привлечения их к ответственности. 

Вину мужчина не признает. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Волгограда. Сотруднику управления Роспотребнадзора по Волгоградской области грозит до 6 лет лишения свободы. 

Уголовное дело в отношении взяткодателя прекращено в связи с добровольным сообщением о содеянном и активным способствованием расследованию преступления.

Как стало известно ИА «Высота 102» из собственных источников, фигурантом уголовного дела о взятках является Виталий Осадчий. 


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