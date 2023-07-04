Волгоградский областной суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении Дмитрия Крючкова, Захара Кауркина и Кирилла Швецова, обвиняемых в убийстве и ограблении IT-специалиста в Ворошиловском районе Волгограда. Как стало известно V102.RU, сегодня в процессе участвовали родители фигурантов дела, которые отказались от дачи показаний.

— В суд вызвали родителей обвиняемых, чтобы они дали показания по делу. Присутствовали отец Крючкова, мать Кауркина и мать Швецова. Они отказались от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. В процессе огласили показания, озвученные ими на предварительном следствии, — рассказал собственный источник «Высоты 102». — Родители отказались от своих показаний из-за шумихи в СМИ, из-за боязни навредить своим детям.

По словам источника, в заседании прозвучало, что отец Дмитрия Крючкова учил своего сына стрелять.

— Занимался сыном, записывал его на разные секции, в том числе учил обращению с оружием. Купил в свое время ему пневматику, возил на стрельбища. Крючков явно разбирался в оружии и знал, что с ним нужно делать, — продолжил источник. — При этом сторона защиты выступила с заявлением, что эти сведения не могут служить доказательством обвинения.

Ранее в суде огласили обвинительное заключение по уголовному делу. Вину по всем пунктам признал только один из фигурантов.

Напомним, по версии следствия, молодые люди в октябре 2022 года в одной из квартир дома № 2 по улице Чигиринской ограбили и убили 23-летнего местного жителя выстрелом в голову. Злоумышленники проникли в жилье к IT-специалисту якобы по объявлению для приобретения бытовой техники.

Ничего не подозревающая жертва пустила их к себе домой. Там они связали потерпевшего и заставили сообщить данные банковских карт, а также пароль от мобильного. Утром 1 октября волгоградца убили, выстрелив ему в голову из пистолета. После совершения преступления один из соучастников снял в банкомате больше 100 000 рублей. Деньги злоумышленники потратили на свои нужды.

Следующее заседание, как пояснил пресс-секретарь Волгоградского областного суда Александр Тюменцев, состоится во вторник, 11 июля. Процесс запланирован на 14.15.

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Коллаж: ИА «Высота 102»

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