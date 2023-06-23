Расследования

Вину признал один. Волгоградцам по делу об убийстве IT-специалиста огласили обвинение

Расследования 23.06.2023 19:39
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23.06.2023 19:39


В Волгоградском областном суде сегодня, 23 июня, оглашено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве и ограблении IT-специалиста в Ворошиловском районе Волгограда. Как стало известно V102.RU от собственного источника, вину по всем пунктам признал только один из фигурантов. 

— Прокурор огласил обвинительное заключение. Подсудимые высказали свою позицию. Дмитрий Крючков признает, как убийство, так и разбой. Кауркин и Швецов признались только в разбое. Они сказали, что у них не было умысла на убийство, лишать жизни свою жертву они не планировали, инициатива в этом плане исходила от Крючкова, — рассказал источник. — Изначально, как пояснили Кауркин и Швецов, они шли на дело, чтобы ограбить. Все, что происходило после — целиком и полностью лежит на Крючкове. 

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о продлении меры пресечения фигурантам дела до 30 ноября 2023 года. Сегодня состоялось первое заседание по существу. Согласно картотеке дел облсуда, процесс отложили ввиду необходимости истребования новых доказательств. 

Напомним, по версии следствия, молодые люди в октябре 2022 года в одной из квартир дома № 2 по улице Чигиринской ограбили и убили 23-летнего местного жителя выстрелом в голову. Злоумышленники проникли в жилье к IT-специалисту якобы по объявлению для приобретения бытовой техники.

Ничего не подозревающая жертва пустила их к себе домой. Там они связали потерпевшего и заставили сообщить данные банковских карт, а также пароль от мобильного. Утром 1 октября волгоградца убили, выстрелив ему в голову из пистолета.  После совершения преступления один из соучастников снял в банкомате больше 100 000 рублей. Деньги злоумышленники потратили на свои нужды. 

Следующее заседание запланировано на 27 июня. Процесс начнется в 14.00. 

Коллаж и видео: ИА «Высота 102» / ГУ МВД России по Волгоградской области 

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