Расследования

Уходя, выстрелили в голову: трое 18-летних волгоградцев задержаны за убийство айтишника

Расследования 26.10.2022 13:39
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26.10.2022 13:39

В Волгограде установлены личности троих 18-летних местных жителей, подозреваемых в ограблении и жестокой расправе над 23-летним специалистом IT. Как сообщает ИА «Высота 102», погибшего нашли в квартире дома № 2 по улице Чигиринской с огнестрельным ранением головы. 


— 3 октября 2022 года в одной из квартир дома № 2 по улице Чигиринской города Волгограда обнаружено тело 23-летнего местного жителя. В ходе осмотра места происшествия установлено, что причиной смерти молодого человека явилось огнестрельное ранение в область головы, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.Кроме того, как установили следователи, из квартиры потерпевшего были похищены личные вещи, в том числе банковские карты и мобильный телефон, с помощью которого спустя некоторое время в банкомате были сняты денежные средства в размере более 100 000 рублей. 

Уточняется, что в СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В ходе расследования сотрудниками территориального подразделения СКР, следователями-криминалистами регионального управления СКР, оперативными сотрудниками уголовного розыска центрального аппарата МВД во взаимодействии с волгоградскими коллегами проведен комплекс следственных и процессуальных действий, который позволил установить личности всех подозреваемых. Ими оказалась трое 18-летних молодых людей, — добавила Буянова. 

По версии следствия, 30 сентября 2022 года злоумышленники прибыли в квартиру потерпевшего якобы по объявлению, чтобы купить бытовую технику. В жилище они связали свою жертву и вынудили сообщить данные банковских карт и пароль от мобильного телефона. Затем утром 1 октября фигуранты дела убили волгоградца, выстрелив в него из пистолета. 

Далее один из подозреваемых в одном из гипермаркетов снял в банкомате деньги со счета убитого в сумме, превышающей 100 000 рублей. Наличные молодчики потратили на свои нужды. 

В ходе обысков по месту жительства фигурантов следователями СКР обнаружено и изъято орудие преступления, а также оставшиеся денежные средства, — пояснила Дарья Буянова. — В настоящее время подозреваемые задержаны. Следственной группой с их участием проводится комплекс следственных и процессуальных действий.  

Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», погибший 23-летний специалист IT работал удаленно с ООО «Умное Пространство», зарегистрированным в Москве. По некоторой информации, злоумышленники были поклонниками одного известного гангстерского сериала.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области 

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