Расследования

«Будто шел на таран»: момент ДТП минивэна с легковушкой в Волгограде попал на видео

Расследования 02.07.2023 16:16
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02.07.2023 16:16



Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения двух иномарок в Краснооктябрьском районе Волгограда, в котором пострадала 24-летняя девушка-водитель, сообщает V102.RU.


По видеозаписи складывается ощущение, что водитель минивэна будто осознанно шел на таран легковушки. Истинные же причины столкновения установят в ходе разбирательств.
Напомним, авария произошла 1 июля в 20.45 напротив дома №42 по улице Еременко. По предварительной информации, 49-летний водитель минивэна Mitsubishi Delica при повороте налево в сторону улицы Нестерова не предоставил преимущество автомобилю Hyundai Sonata, который двигался во встречном направлении. Этой иномаркой управляла 24-летняя девушка. Ее доставили в больницу.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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