Происшествия 02.07.2023 10:03
0
02.07.2023 10:03
Две иномарки столкнулись в Краснооктябрьском районе Волгограда, в результате пострадала 24-летняя девушка, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.
Авария произошла 1 июля в 20.45 напротив дома №42 по улице Еременко.
По предварительной информации, 49-летний водитель минивэна Mitsubishi Delica при повороте налево в сторону улицы Нестерова не предоставил преимущество автомобилю Hyundai Sonata, который двигался во встречном направлении. Этой иномаркой управляла 24-летняя девушка. В результате ДТП ее доставили в больницу.
Семья из четырех человек отравилась угарным газом в Волгоградской области02.07.2023 12:11
Происшествия 02.07.2023 12:11
Под Волгоградом годовалый малыш выпал с москитной сеткой из окна02.07.2023 10:41
Происшествия 02.07.2023 10:41
Под Волгоградом трое детей пострадали в ДТП с мотоциклом02.07.2023 09:36
Происшествия 02.07.2023 09:36
Суд в Волгограде арестовал на 15 суток парочку за секс на Аллее Героев01.07.2023 13:14
Происшествия 01.07.2023 13:14
В Волжском во дворе многоэтажки электросамокат сбил с ног 48-летнюю женщину01.07.2023 09:10
Происшествия 01.07.2023 09:10
Под Волгоградом разыскивают пенсионера с синяками01.07.2023 07:36
Происшествия 01.07.2023 07:36
«За кого вы нас держите?»: в Котово из кранов льется глиняный раствор30.06.2023 20:31
Происшествия 30.06.2023 20:31
На Центральной набережной в Волгограде электросамокаты сбили двоих человек30.06.2023 19:53
Происшествия 30.06.2023 19:53
В Камышине скончался 9-летний пассажир «запорожца», пострадавший в лобовом ДТП30.06.2023 13:44
Происшествия 30.06.2023 13:44
В Волгограде жители частного сектора забили канализацию трупами котят30.06.2023 08:56
Происшествия 30.06.2023 08:56
В Волгоградской области легковушка влетела в экскаватор, водитель погиб: видео29.06.2023 19:25
Происшествия 29.06.2023 19:25
В Астраханской области загорелось 3000 квадратных метров мусора29.06.2023 19:05
Происшествия 29.06.2023 19:05
В Волгограде на перекрестке спонтанно загорелся КАМАЗ: видео29.06.2023 17:12
Происшествия 29.06.2023 17:12
Под Волгоградом водитель «ВАЗа» погиб сам и убил человека в лобовой аварии29.06.2023 11:56
Происшествия 29.06.2023 11:56
На западе Волгограда КАМАЗ протаранил легковушку: видео28.06.2023 17:25
Происшествия 28.06.2023 17:25