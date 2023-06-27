Происшествия

На диком пляже в Волгограде утонул иностранный студент ВолГУ

Происшествия 27.06.2023 21:07
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27.06.2023 21:07


В Советском районе Волгограда накануне на диком пляже утонул студент Волгоградского государственного университета. Как сообщает V102.RU, молодой человек пошел окунуться и исчез под водой. 

— Организована доследственная проверка. Студент вместе с друзьями отправился на дикий пляж. Зашел в воду и начал тонуть. Товарищи вытащили его на берег, но «откачать» уже не смогли, — рассказал информагентству заместитель руководителя следственного отдела по Советскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Николай Усков. 

Как стало известно журналистам «Высоты 102» от собственного источника, инцидент произошел примерно в 15.40 на пляже садоводческого товарищества «Электронмаш». Погибший 23-летний студент обучался на первом курсе вуза. В Волгоград иностранец приехал из Индонезии. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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