В Волжском на глазах у друга утонул 14-летний подросток

В Волжском Волгоградской области в воде нашли тело 14-летнего ребенка. Как сообщает V102.RU, мальчик накануне бесследно исчез.

— 18 июня 2023 года в следственный отдел по городу Волжский поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летнего подростка, который 17 июня примерно в 19.00 во время купания в реке Ахтуба в поселке Рабочий в присутствии своего друга, скрылся под воду и не вынырнул, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

В пресс-службе волгоградского следкома уточнили, что в ходе поисковых мероприятий тело подростка нашли.

— Без повреждений и признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия в результате утопления. Организована проверка, — добавила Буянова.

По не подтвержденной официально информации, один из друзей учил другого плавать. Когда мальчик ушел под воду, его знакомый ничего не смог сделать.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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