Нырнул и исчез. В Волгограде из затона подняли труп мужчины

В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 25 июня, в воде нашли тело мужчины. Как сообщили V102.RU очевидцы, труп обнаружили в Сарептском затоне.

— Днем 68-летний мужчина пошел купаться, нырнул в воду, но не вынырнул. Тело обнаружили водолазы в ходе поисковых мероприятий, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Предварительная причина смерти — механическая асфиксия в результате утопления. Организована процессуальная проверка.

Со слов очевидцев, мужчина пришел на затон «навеселе». Происшествие случилось недалеко от дома № 8а по улице Энгельса.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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