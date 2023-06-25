Нырнул и исчез. В Волгограде из затона подняли труп мужчины

В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 25 июня, в воде нашли тело мужчины. Как сообщили V102.RU очевидцы, труп обнаружили в Сарептском затоне.
— Днем 68-летний мужчина пошел купаться, нырнул в воду, но не вынырнул. Тело обнаружили водолазы в ходе поисковых мероприятий, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Предварительная причина смерти — механическая асфиксия в результате утопления. Организована процессуальная проверка.
Со слов очевидцев, мужчина пришел на затон «навеселе». Происшествие случилось недалеко от дома № 8а по улице Энгельса.
Фото: архив ИА «Высота 102»
Читайте также:
На юге Волгограда водолазы нашли в Волге труп 43-летнего мужчины
«Он хорошо плавал»: в Волжском утонул 17-летний мастер спорта по кикбоксингу Вячеслав Дрынкин