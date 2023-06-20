На юге Волгограда водолазы нашли в Волге труп 43-летнего мужчины

Сообщается, что трагедия разыгралась накануне в Красноармейском районе областного центра. Во время отдыха в какой-то момент мужчина зашел в воду, нырнул и больше уже не показался на поверхности.
– Установлено, что 18 июня текущего года в вечернее время местный житель во время купания нырнул в воду и не смог вынырнуть обратно. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, – сообщила Дарья Буянова. – Накануне его тело обнаружено водолазами в ходе проведения поисковых мероприятий.
Следователи СУ СК России по Волгоградской области осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.
– Назначено проведение судебных экспертиз, – уточняет представитель следственного управления. – Признаков, указывающих на криминальный характер смерти мужчины, не установлено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.