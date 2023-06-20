Происшествия

На юге Волгограда водолазы нашли в Волге труп 43-летнего мужчины

Происшествия 20.06.2023 11:23
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20.06.2023 11:23


В Волгограде 43-летний мужчина утонул во время отдыха на берегу Волги.  По факту гибели волгоградца, сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, организована доследственная проверка.

Сообщается, что трагедия  разыгралась накануне в Красноармейском районе областного центра. Во время отдыха в какой-то момент мужчина зашел в воду, нырнул и больше уже не показался на поверхности. 

– Установлено, что 18 июня текущего года в вечернее время местный житель во время купания нырнул в воду и не смог вынырнуть обратно. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, – сообщила Дарья Буянова. – Накануне его тело обнаружено водолазами в ходе проведения поисковых мероприятий.

Следователи СУ СК России по Волгоградской области осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

– Назначено проведение судебных экспертиз, – уточняет представитель следственного управления. – Признаков, указывающих на криминальный характер смерти мужчины, не установлено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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