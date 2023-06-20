Происшествия 20.06.2023 08:29
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20.06.2023 08:29
Утонувшим парнем в Волжском оказался мастер спорта по кикбоксингу Вячеслав Дрынкин. Соболезнования в связи с гибелью спортсмена выразили в федерации кикбоксинга Волгоградской области, сообщает V102.RU.
- Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Вячеслава. Это огромная потеря для всего спортивного сообщества. Вячеслав был талантливым и уважаемым спортсменом, который достигал высоких результатов в своей дисциплине. Мы скорбим вместе с вами и надеемся, что его близкие найдут силы пережить эту тяжелую утрату, - говорится в некрологе.
Вячеслав нередко становился победителем соревнований в этом виде спорта. Так, он выиграл первенство России по кикбоксингу в 2021 году. Ему прочили блестящую спортивную карьеру.
Напомним, трагедия произошла 18 июня на городском пляже Волжского. В реке Ахтуба утонул молодой человек, который пришел на пляж со своей знакомой. В какой-то момент Вячеслав скрылся под водой. Девушка тут же сообщила об этом спасателям, которые дежурили на пляже. Однако они не смогли найти его в воде. Тело погибшего достали водолазы.
Гибель молодого и перспективного спортсмена вызвала шок у его родственников, знакомых и в спортивном сообществе.
- Он был крепкий, здоровый, прекрасно плавал, непонятно, почему это произошло, может, ударился, когда нырял, - предполагают потрясенные трагедией пользователи соцсетей.
Фото Федерации кикбоксинга Волгоградской области
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