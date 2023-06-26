Президиум регполитсовета «Единой России» согласовал списки кандидатов, которые претендуют на участие в предстоящих выборах депутатов городских дум в Волгограде, Волжском и Камышине. Как сообщили V102.RU в региональном отделении «ЕР», на заседании президиума также были представлены общемуниципальные тройки кандидатов, которые войдут в итоговые списки.

Так, в общемуниципальную тройку в Волгограде вошли глава города-героя Владимир Марченко, главный врач Волгоградской областной клинической больницы № 1 Наталия Кушнирук и участник специальной военной операции Игорь Воробьев.

Общемуниципальную тройку в Волжском возглавил глава городского округа Игорь Воронин. Также в нее вошли руководитель школы социальной активности Вера Лазарева и военнослужащий, участник СВО Андрей Пирогов.

А вот в Камышине военным не нашлось места в партийной тройке. Кандидатами, которые войдут в итоговые списки, названы главный врач травматологического отделения Центральной городской больницы Григорий Ефимов, председатель профсоюзной организации ООО «Камышинский Текстиль» Елена Кострюкова и директор Камышинской школы № 1 Людмила Хомутецкая.

Выдвижение кандидатов согласно уставу партии состоится на XXXVI Конференции Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия», которая пройдет в Волгограде 11 июля.

Фото: волгоградское отделение «Единой России»