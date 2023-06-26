Политика

Списки претендентов в депутаты Волгоградской и Волжской гордум возглавили участники СВО

Политика 26.06.2023 17:26
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26.06.2023 17:26


Президиум регполитсовета «Единой России» согласовал списки кандидатов, которые претендуют на участие в предстоящих выборах депутатов городских дум в Волгограде, Волжском и Камышине. Как сообщили V102.RU в региональном отделении «ЕР», на заседании президиума также были представлены общемуниципальные тройки кандидатов, которые войдут в итоговые списки.

Так, в общемуниципальную тройку в Волгограде вошли глава города-героя Владимир Марченко, главный врач Волгоградской областной клинической больницы № 1 Наталия Кушнирук и участник специальной военной операции Игорь Воробьев.  

Общемуниципальную тройку в Волжском возглавил глава городского округа Игорь Воронин. Также в нее вошли руководитель школы социальной активности Вера Лазарева и военнослужащий, участник СВО Андрей Пирогов. 

А вот в Камышине военным не нашлось места в партийной тройке. Кандидатами, которые войдут в итоговые списки, названы главный врач травматологического отделения Центральной городской больницы Григорий Ефимов, председатель профсоюзной организации ООО «Камышинский Текстиль» Елена Кострюкова и директор Камышинской школы № 1 Людмила Хомутецкая. 

Выдвижение кандидатов согласно уставу партии состоится на XXXVI Конференции Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия», которая пройдет в Волгограде 11 июля. 

Фото: волгоградское отделение «Единой России»

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