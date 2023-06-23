Расследования

Тело исчезнувшей в канун Нового года волгоградки нашли рыбаки

Расследования 23.06.2023 11:51
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23.06.2023 11:51


В Камышине Волгоградской области местные рыбаки сделали страшную находку. Как стало известно V102.RU от собственного источника, обнаружен труп исчезнувшей в канун Нового года 32-летней жительницы города Николаевска. 

— 21 июня 2023 года поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Волга в шести киломтерах от жилого дома в микрорайоне № 6 Камышина тела женщины, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Труп обнаружен рыбаками. Без телесных повреждений. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия в результате утопления. Организована проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Как стало известно журналистам «Высоты 102» от собственного источника, труп принадлежит пропавшей 29 декабря 2022 года Екатерине Лузгиной. Волгоградка в день исчезновения была одета в черную мужскую куртку. По некоторой информации, погибшая страдала серьезным заболеванием и не хотела ложиться в больницу. 

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com 

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