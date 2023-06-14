Рыбаки в Волгоградской области наткнулись на труп полуголого мужчины

В Палласовском районе Волгоградской области сегодня, 14 июня, в воде обнаружили тело неизвестного мужчины. Как сообщает V102.RU, труп нашли в пруду Бульбин в Палласовке.

— Организована процессуальная проверка, — рассказал информагентству руководитель Палласовского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Андрей Федотов. — Телесных повреждений не обнаружено. Предварительно, труп в воде пробыл около двух суток. Личность устанавливается.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», тело с голым торсом и в джинсах нашли рыбаки около 04.00 утра. На вид скончавшемуся около сорока лет. Труп находился в воде в пяти метрах от береговой линии по улице Крупской, 1Б.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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