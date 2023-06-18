В Волгограде под окнами дома нашли тело мужчины

В Кировском районе Волгограда под окнами жилого дома обнаружили тело мужчины. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, мужчина не удержался на балконе квартиры и упал вниз.

— Жил на шестом этаже в доме по улице Кирова. Тело нашли прохожие накануне. Дедушке было за 80 лет, — рассказал источник.

Известно, что пенсионер страдал тяжелым неврологическим расстройством. Не исключено, что он ушел из жизни самостоятельно.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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