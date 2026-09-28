



Госжилинспекция Волгоградской области информирует, что граждане, служащие по контракту и участвующие в специальной военной операции освобождаются от начисления пеней за несвоевременную или неполную оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт.



Это правило распространяется и на членов их семей. Кроме того, в квартирах и домах участников СВО не допускается ограничение предоставления коммунальных услуг. Эти социальные меры поддержки действуют только на одно жилое помещение и касаются периода участия граждан в СВО.



Чтобы воспользоваться этими льготами, участник СВО или член его семьи должен обратиться к поставщикам услуг с заявлением и подтверждающими документами. Если в жилом помещении нет исправного индивидуального счетчика, перерасчет производится на основании призыва на военную службу по мобилизации.

В результате, потребитель, проходящий службу по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, получает перерасчет платы за период своей службы.