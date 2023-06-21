Экология

К жителям волгоградской Венеции высадился экологический десант

Экология 21.06.2023 19:43
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21.06.2023 19:43


На проблему жителей города Калач-на-Дону в Волгоградской области, где вода в начале июня затопила дворы и подвалы домовладений на нескольких улицах из-за превышения наполнения Цимлянского водохранилища, превратив зону их обитания буквально в Венецию, наконец, обратили пристальное внимание. Ранее журналисты V102.RU сообщали о разрушительной водной стихии, заложниками которой оказалось около двухсот подворий. Сегодня, 21 июня, подтопленные территории осмотрели члены Экосовета при Волгоградской областной думе. 

Поводом для высадки десанта из руководителей районной администрации, районной думы, представителей облкомприроды, Росприроднадзора и прокуратуры стала жалоба местного жителя, сообщившего о подтоплении жилых домов из-за разлива воды из озера Кондол.

В ходе встречи прозвучало, что жилой массив у озера образовался в 50-60-х годах прошлого века. К водоему примыкает дамба, отделяющая его от реки Дон. В результате дренажа подземных вод, талых и дождевых стоков уровень воды в озере периодически повышается. Для его регулирования еще несколько десятилетий назад построили насосную станцию, перекачивающую воду в Дон.

Со слов местных жителей, на протяжении последних нескольких лет их частные дома периодически топит. Однако в этом году в связи с большим паводком в Донском бассейне уровень воды в озере по сравнению с прошлыми периодами значительно увеличился. В зоне подтопления оказались 23 частных дома. Члены Экосовета своими глазами увидели масштаб бедствия, побывав дома у калачевцев, в некоторых — по-прежнему частично затоплены огороды и подвалы.


Показали членам Экосовета и насосную станцию. По решению администрации района в начале июня коммунальное предприятие, обслуживающее этот объект, перекачивало воду. Через три дня уровень воды несколько снизился, но впоследствии опять стал возрастать.

В ходе совещания участники рабочей группы обсудили перечень мер, необходимых для разрешения ситуации. В частности, экологи и общественники заострили внимание на вопросе качества стоков, поступающих из озера в реку. Ранее лабораторные исследования показали превышение в водоеме предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.


Предметно обращение жителя райцентра рассмотрят на ближайшем заседании Экосовета под руководством его председателя,  руководителя парламентского комитета по охране природы и природопользованию Ирины Соловьевой. Уточняется. что на встречу пригласят все заинтересованные стороны.

— Общественный контроль за недопущением фактов негативного воздействия на водные объекты — одно из приоритетных направлений работы Экологического совета, — отметила Ирина Соловьева. — Мы всегда находимся на связи с гражданами и оперативно реагируем на их обращения. Сегодняшнее выездное мероприятие также стало ответом на письма граждан. Поднятая ими проблема важна еще и потому, что в регионе уделяется особое внимание вопросу восстановления рек Донского бассейна.

К слову, инициативу Волгоградского региона о разработке комплексной стратегии по сохранению и оздоровлению экосистемы Дона и Цимлянского водохранилища, предложенную руководством области, поддержали во всех субъектах Донского бассейна, а также одобрил президент РФ. Все предложения стали частью «дорожной карты», рассчитанной до 2030 года, и утвержденной российским правительством. 

Напомним, ранее корреспонденты «Высоты 102» рассказывали о подтоплении сотни домов в Калаче-на-Дону. В свою очередь местные чиновники подготовились к эвакуации жителей из-за наводнения. Пострадавшие от разгула водной стихии волгоградцы озадачили вопросами районные власти. 

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