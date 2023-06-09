Общество 09.06.2023 21:07
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09.06.2023 21:07
Жители города Калач-на-Дону в Волгоградской области, где вода затопила дворы и подвалы домовладений на нескольких улицах из-за превышения наполнения Цимлянского водохранилища, хотят знать, что местные власти будут делать, чтобы не допустить повторения ситуации.
В редакцию V102.RU поступило письмо от жителей пострадавших домовладений, которые они написали по следам публикации информагентства «Уже построили две дамбы»: чиновники Калача-на-Дону подготовились к эвакуации жителей из-за наводнения.
- Что дальше? Такой вопрос задаём мы, жители города Калач-на-Дону главе района, главе города и руководству МУП «Калачводоканал», - пишут жители этого города воинской славы. - Три дня работы насосных станций (с утра 06.06.2023 по утро 09.06.2023) доказали эффективность их использования. Уходит вода с затопленных дворов, понизился и продолжает падать уровень грунтовой воды в подвалах и колодцах. Странно, конечно, что то, что было рассчитано и построено советскими инженерами и рабочими при строительстве Волго-Донского судоходного канала 70 лет назад, теперь мы должны вновь доказывать. Странно и то, что органами власти не привлекаются государственные институты, специалисты-геологи и геодезисты для изучения озёр Гусиха и Кондол, а всё делается работниками администрации города путём проставления по дворам колышков и меток фломастером.
Авторы письма поясняют, что несколько десятилетий станции работали в штатном режиме, практически каждый день. Существовал штат рабочих, осуществляющих перекачку и обслуживание станций.
- Сегодня их нет. МУП «Калачводоканал» снимает работников с других мест и привозит их для работы на станциях. Если сегодня прекратится работа станций, вода вновь начнёт прибывать и топить часть Калача-на-Дону. Что дальше? Как будет решаться эта проблема? Город не может нормально существовать без работы насосных станций. Это факт, - констатируют жители.
Если в адрес информагентства поступил ответ на вопросы жителей от властей города Калач-на-Дону, то мы его обязательно опубликуем.
Напомним, что ранее в администрации городского поселения Калач-на-Дону Волгоградской области поясняли, что проблему с наводнением нельзя решить с помощью насосных станций, которые установлены на Гусихе и озере.
- Работа насосных станций не дает какого-либо положительного результата при подъеме грунтовых вод, так как происходит постоянная подпитка реки Гусиха и озера Кондол грунтовыми водами. Данные водоемы находятся в федеральной собственности, поэтому перекачка поверхностных вод из Гусихи и озера Кондол в Цимлянское водохранилище должна осуществляться в соответствии с Водным кодексом РФ. Соответственно, администрация Калачевского городского поселения не вправе расходовать бюджетные средства и совершать какие-либо действия в отношении указанных водных объектов, не являющихся муниципальной собственностью, в том числе обеспечить непрерывную работу насосных станций в связи с невозможностью компенсации расходов на электроэнергию, - констатировали в администрации поселения.
Вместе с тем чиновники заверили, что в рамках своих полномочий предприняли ряд действий для защиты домовладений от подтопления. А именно создали резерв грунта для возведения ограждающих дамб, привели в готовность силы и средства подведомственных предприятий и организаций, определили места временного размещения людей в случае переселения из зон подтопления.
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