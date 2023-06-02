Общество

«Мы останемся без жилья»: сотни домов в городе под Волгоградом топит наводнением

Общество 02.06.2023 08:06
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02.06.2023 08:06


Жители города Калач-на-Дону в Волгоградской области вынуждены существовать, как в Венеции, – вода затопила дворы и подвалы домовладений на нескольких улицах. В плену водной стихии оказалось около двухсот подворий, некоторые жители уже выставляют дома на продажу. 



– Мы не можем ни огороды посадить, ни просто даже дойти до калитки, – рассказали ИА «Высота 102» окруженные водой жители Калача-на-Дону. – Уже все свалки облазили в поисках досок, которые укладываем во дворах, чтобы передвигаться. Такая ситуация продолжается уже месяц. Затопило хозяйственные постройки, курам негде ходить. Воды столько, что дети купаются в ней, как в бассейне. В некоторых домах полностью затоплены подвалы. 

По словам местных жителей, некоторые дома уже пошли трещинами. У людей не выдерживают нервы – кое-кто уже выставил свое жилье на продажу. 

– Когда строили Волго-Донской канал и Цимлянское водохранилище, в целях предотвращения затопления была построена дамба и гидротехнические сооружения на озерах Кондал и Гусиха, – вспоминают калачевцы. – Поэтому с мини-наводнениями справлялись легко – сбрасывали воду на насосной станции на этих озерах. 

В этом году, как утверждают жители, городские власти за месяц сбрасывали воду всего два раза. 

– После этого вода сразу уходила, но потом снова начинала прибывать, –  утверждают домовладельцы. – Почему в администрации перестали сбрасывать воду, мы не понимаем и не можем получить внятных ответов. По одной из версий, вроде денег у них не хватает на работу насосной станции. 

Вместо того, чтобы решить проблему жителей, чиновники, по словам калачевцев, упрекают людей в том, что «они не там построились». Но с этими обвинениями никто из «затопленцев» не согласен. 

– Как это не там строились? Я здесь живу с 1988 года, землю мы получали законно и дома здесь стоят на законном основании, никаких самостроев тут нет, – рассказывает местная жительница Клавдия Попова. – А у наших соседей тут вообще родовые гнезда, испокон веков тут жили их предки. Но наводнения таких масштабов мы не помнили. И самое ужасное, что решать эту проблему никто не собирается. 

Корреспондент ИА «Высота 102» попытался получить комментарий у главы администрации городского поселения Дениса Сарычева. Однако в администрации на устные вопросы отвечать отказались, предложив отправить  в Калач-на-Дону, что и было сделано редакцией накануне. Как только ответ поступит в распоряжение «Высоты 102», мы озвучим позицию Сарычева на сайте. 

Напомним, этой весной в Калаче-на-Дону разлившийся Дон смыл набережную за 70 млн рублей

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