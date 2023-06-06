«Уже построили две дамбы»: чиновники Калача-на-Дону подготовились к эвакуации жителей из-за наводнения
Экология 06.06.2023 16:47
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06.06.2023 16:47
Руководство администрации городского поселения Калач-на-Дону Волгоградской области объяснилось по поводу затопления подворий и подвалов части домов в населенном пункте, от которого страдают жители. Как говорится в ответе на редакционный запрос V102.RU, причиной произошедшего весной наводнения власти назвали превышение наполнения Цимлянского водохранилища, которое произошло впервые за последние пять лет.
- В период снеготаяния происходит подпор и питание грунтовых вод со стороны водоразделов. В итоге как раз в районе самого города сталкиваются два потока: паводковый со стороны реки Дон и стоковый со стороны водораздела, - пояснили в администрации городского поселения. – А уровень в реках Дон, реке Гусиха и озере Кондол непосредственно зависит от уровня в Цимлянском водохранилище и от количества сбрасываемой им воды.
Также в администрации пояснили, почему проблему с наводнением нельзя решить с помощью насосных станций, которые установлены на Гусихе и озере.
- Работа насосных станций не дает какого-либо положительного результата при подъеме грунтовых вод, так как происходит постоянная подпитка реки Гусиха и озера Кондол грунтовыми водами. Данные водоемы находятся в федеральной собственности, поэтому перекачка поверхностных вод из Гусихи и озера Кондол в Цимлянское водохранилище должна осуществляться в соответствии с Водным кодексом РФ. Соответственно, администрация Калачевского городского поселения не вправе расходовать бюджетные средства и совершать какие-либо действия в отношении указанных водных объектов, не являющихся муниципальной собственностью, в том числе обеспечить непрерывную работу насосных станций в связи с невозможностью компенсации расходов на электроэнергию, - констатировали в администрации поселения.
Вместе с тем чиновники заверили, что в рамках своих полномочий предприняли ряд действий для защиты домовладений от подтопления.
- В поселении создан резерв грунта для возведения ограждающих дамб, приведены в готовность силы и средства подведомственных предприятий и организаций, определены места временного размещения людей в случае переселения из зон подтопления, - отчитались в администрации городского поселения.
- По последним данным, в настоящее время выявлено повышение уровня грунтовых вод в подвальных помещениях 6 домовладений, подтопление 14 земельных участков. Также возведены две дамбы на двух участках, - цитата из ответа.
В то же время чиновники рекомендовали местным жителям делать подвалы в домах, ориентируясь на информацию о залегании грунтовых вод на глубине 2,2-4 метров. И успокоили прогнозом, что летом по мере снижения уровня воды в Цимлянском водохранилище снизится и уровень грунтовых вод в связанных с ним водных объектах. А, значит, следя логике чиновников, проблема «рассосется» сама собой.
Напомним, как сообщало V102.RU, жители нескольких улиц и переулков в Калаче-на-Дону, расположенных на береговой линии, вот уже третий месяц вынуждены жить, как в Венеции – с залитыми огородами, дорогами и подвалами домов. Воды в некоторых подворьях столько, что дети купаются там, как в бассейне. Люди не смогли высадить овощи, они испытывают трудности с размещением домашней птицы и скотины в затопленных хозпостройках. Как утверждают жители, дома от влаги и сырости уже начали разрушаться. По их словам, проблему можно было решить, организовав регулярную откачку воды насосными станциями, однако чиновники этого не делают. При этом никакого режима ЧС власти в городе не ввели.
Фото читателей V102.RU
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