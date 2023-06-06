Экология

«Уже построили две дамбы»: чиновники Калача-на-Дону подготовились к эвакуации жителей из-за наводнения

Экология 06.06.2023 16:47
0
06.06.2023 16:47


Руководство администрации городского поселения Калач-на-Дону Волгоградской области объяснилось по поводу затопления подворий и подвалов части домов в населенном пункте, от которого страдают жители. Как говорится в ответе на редакционный запрос V102.RU, причиной произошедшего весной наводнения власти назвали превышение наполнения Цимлянского водохранилища, которое произошло впервые за последние пять лет. 
- В период снеготаяния происходит подпор и питание грунтовых вод со стороны водоразделов. В итоге как раз в районе самого города сталкиваются два потока: паводковый со стороны реки Дон и стоковый со стороны водораздела, - пояснили в администрации городского поселения. – А уровень в реках Дон, реке Гусиха и озере Кондол непосредственно зависит от уровня в Цимлянском водохранилище и от количества сбрасываемой им воды. 
Также в администрации пояснили, почему проблему с наводнением нельзя решить с помощью насосных станций, которые установлены на Гусихе и озере. 
- Работа насосных станций не дает какого-либо положительного результата при подъеме грунтовых вод, так как происходит постоянная подпитка реки Гусиха и озера Кондол грунтовыми водами. Данные водоемы находятся в федеральной собственности, поэтому перекачка поверхностных вод из Гусихи и озера Кондол в Цимлянское водохранилище должна осуществляться в соответствии с Водным кодексом РФ. Соответственно, администрация Калачевского городского поселения не вправе расходовать бюджетные средства и совершать какие-либо действия в отношении указанных водных объектов, не являющихся муниципальной собственностью, в том числе обеспечить непрерывную работу насосных станций в связи с невозможностью компенсации расходов на электроэнергию, - констатировали в администрации поселения. 
Вместе с тем чиновники заверили, что в рамках своих полномочий предприняли ряд действий для защиты домовладений от подтопления.
- В поселении создан резерв грунта для возведения ограждающих дамб, приведены в готовность силы и средства подведомственных предприятий и организаций, определены места временного размещения людей в случае переселения из зон подтопления, - отчитались в администрации городского поселения. 
- По последним данным, в настоящее время выявлено повышение уровня грунтовых вод в подвальных помещениях 6 домовладений, подтопление 14 земельных участков. Также возведены две дамбы на двух участках, - цитата из ответа. 
В то же время чиновники рекомендовали местным жителям делать подвалы в домах, ориентируясь на информацию о залегании грунтовых вод на глубине 2,2-4 метров. И успокоили прогнозом, что летом по мере снижения уровня воды в Цимлянском водохранилище снизится и уровень грунтовых вод в связанных с ним водных объектах. А, значит, следя логике чиновников, проблема «рассосется» сама собой. 
Напомним, как сообщало V102.RU, жители нескольких улиц и переулков в Калаче-на-Дону, расположенных на береговой линии, вот уже третий месяц вынуждены жить, как в Венеции – с залитыми огородами, дорогами и подвалами домов. Воды в некоторых подворьях столько, что дети купаются там, как в бассейне. Люди не смогли высадить овощи, они испытывают трудности с размещением домашней птицы и скотины в затопленных хозпостройках. Как утверждают жители, дома от влаги и сырости уже начали разрушаться. По их словам, проблему можно было решить, организовав регулярную откачку воды насосными станциями, однако чиновники этого не делают. При этом никакого режима ЧС власти в городе не ввели.
Фото читателей V102.RU


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
06.06.2023 09:17
Экология 06.06.2023 09:17
Комментарии 0

0
Далее
Экология
06.06.2023 07:41
Экология 06.06.2023 07:41
Комментарии

0
Далее
Экология
05.06.2023 19:33
Экология 05.06.2023 19:33
Комментарии

0
Далее
Экология
05.06.2023 17:30
Экология 05.06.2023 17:30
Комментарии 0

0
Далее
Экология
05.06.2023 13:01
Экология 05.06.2023 13:01
Комментарии

0
Далее
Экология
05.06.2023 12:09
Экология 05.06.2023 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Экология
31.05.2023 10:01
Экология 31.05.2023 10:01
Комментарии

0
Далее
Экология
29.05.2023 16:22
Экология 29.05.2023 16:22
Комментарии

0
Далее
Экология
28.05.2023 09:57
Экология 28.05.2023 09:57
Комментарии

0
Далее
Экология
26.05.2023 09:19
Экология 26.05.2023 09:19
Комментарии

0
Далее
Экология
25.05.2023 09:31
Экология 25.05.2023 09:31
Комментарии

0
Далее
Экология
22.05.2023 12:58
Экология 22.05.2023 12:58
Комментарии 0

0
Далее
Экология
22.05.2023 08:28
Экология 22.05.2023 08:28
Комментарии

0
Далее
Экология
21.05.2023 11:46
Экология 21.05.2023 11:46
Комментарии

0
Далее
Экология
19.05.2023 10:44
Экология 19.05.2023 10:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:05
Стали известны подробности личной жизни подозреваемого в педофилии волгоградцаСмотреть фотографии
20:55
600 литров ядовитого сидра изъяли из оборота в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:41
Расписание волгоградских электричек изменится 11 и 12 июняСмотреть фотографии
20:25
В Волгограде гендиректора химпроизводства осудили за смерть аппаратчикаСмотреть фотографии
20:01
В Волгограде хотят в 2,5 раза повысить штраф за парковку на газонеСмотреть фотографии
19:29
Депутат гордумы Дмитрий Крылов оштрафован в Волгограде за публикацию с экстремистским клипомСмотреть фотографии
19:03
«Во, гля, цены!»: в Волгограде речная рыба по стоимости перегнала краснуюСмотреть фотографии
18:31
В Волгограде выявлены точки продажи смертельно опасного сидраСмотреть фотографии
17:49
«Ждем новую машину»: прибывшая в заливаемый фекалиями Котово спецтехника вышла из строяСмотреть фотографии
17:29
Балет — виртуальный, эмоции — настоящие: дополненная реальность в поддержку нового сериалаСмотреть фотографии
16:47
«Уже построили две дамбы»: чиновники Калача-на-Дону подготовились к эвакуации жителей из-за наводненияСмотреть фотографии
16:19
Здание цеха волгоградского металлургического предприятия украсило юбилейное граффитиСмотреть фотографии
16:18
«Он уже ликвидирован»: в хуторе Волгоградской области волк убил тринадцать ягнятСмотреть фотографииCмотреть видео
15:43
Волгоградец сбросил гантель на иномарку со второго этажаСмотреть фотографии
15:40
Глава района Волгоградской области оказался на кладбище с рухнувшим штакетникомСмотреть фотографии
15:33
Выдавившей мужчине глаза волгоградке дали 6 лет колонииСмотреть фотографии
15:11
РПН оценил ситуацию с алкоголем в Волгограде после массовых отравлений сидромСмотреть фотографии
15:02
В Волжском женщина воткнула кухонный нож в спину уходящего из дома супругаСмотреть фотографии
14:34
Ушел одним из первых. В Волжском простились с мобилизованным фотографом Владимиром ЯкимовымСмотреть фотографии
13:57
В Волгограде сорвался июньский концерт Арбениной и «Ночных снайперов»Смотреть фотографии
13:56
Банк «Открытие»: жители ЮФО считают, что хорошее знание русского языка влияет на доходы и карьеруСмотреть фотографии
12:38
Андрей Бочаров назвал критической ситуацию на коммунальных сетях ВолгоградаСмотреть фотографии
12:22
СК: задержанного за насилие над школьницей волгоградца подозревают в других эпизодахСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
Волгоградский «Ротор» вошел в пятерку самых посещаемых клубов по итогам сезонаСмотреть фотографии
12:08
ТМК создает экспериментальную карбоновую ферму на ВТЗСмотреть фотографии
12:05
«Поначалу пугаются»: в Волгоградской области появился спрос на антидроновые ружьяСмотреть фотографии
11:15
Волгоградцы выбрали территории для благоустройства в 2024 годуСмотреть фотографии
10:22
В аэропорту Волгограда досмотрели 100 самолетовСмотреть фотографии
09:37
Пригожин высказался о вербовке в ЧВК «Вагнер» осужденного за теракт генерала СК МузраеваСмотреть фотографии
09:23
Под Волгоградом 15-летний подросток на электросамокате въехал в иномаркуСмотреть фотографии
 