Губернаторы Бочаров и Беглов провели встречу на ПМЭФ-2023





Губернаторы Волгоградской области и Санкт-Петербурга Андрей Бочаров и Александр Беглов на площадке ПМЭФ-2023 обсудили вопросы развития партнерских связей между регионами и реализации совместных проектов.

– Андрей Бочаров подчеркнул важность совместной работы регионов по сохранению исторической памяти. Александр Беглов отметил, что Санкт-Петербург и Волгоград, выполняя поручение Президента России по усилению работы с молодежью, наладили эффективное взаимодействие в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения исторической памяти, – сообщает пресс-служба волгоградского обладмина.

Также Беглов предложил возродить традицию и провести в следующем году велопробег по историческому маршруту Сталинград – Москва – Ленинград. Впервые он прошел с 9 по 23 июля 1944 года.