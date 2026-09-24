



24 сентября в Волгоградской области состоялось заседание регионального избиркома. Специалисты утвердили результаты довыборов в Волгоградскую областную думу.

Голосование по Кировскому одномандатному округу, прошедшее 18, 19 и 20 сентября, признано состоявшимся, а результаты – действительными.

Отметим, освободившееся после коррупционного скандала с депутатом Станиславом Коротковым кресло займёт Алексей Волоцков, за которого проголосовали 50,1% пришедших на участки избирателей. Для политика это будет уже второй срок в Волгоградской областной думе. Ранее он уже неоднократно избирался в Волгоградскую городскую думу, в 2019 году засветился в региональном парламенте, а в 2021 стал депутатом Госдумы VIII созыва.

Фото: избирком Волгоградской области