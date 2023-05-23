В Михайловке в третий раз объявили аукцион на строительство катка за четверть миллиарда

Общество 23.05.2023 08:31
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23.05.2023 08:31
В Михайловке Волгоградской области вновь предприняли попытку построить ледовый дворец. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, администрация городского округа объявила аукцион на возведение крытого катка. Начальная стоимость составила 264,5 миллиона рублей.
Напомним, в начале марта городские власти расторгли в одностороннем порядке контракт с ООО «Галеон» из Карачаево-Черкессии, которое осенью прошлого года стало победителем закупки на строительство объекта. В администрации Михайловки объяснили это отсутствием у подрядчика необходимого опыта, о чем, как утверждали чиновники, они узнали уже после начала работ по строительству катка. При этом жители Михайловки недоумевали, почему такие подробности выяснились лишь спустя полгода после проведения аукциона.
- Где же каток? Уже коньки наточили, - иронизировали михайловцы в соцсетях.
После скандала власти обещали скорректировать документацию и объявить новый аукцион, что и произошло на днях.
Это будет уже третья попытка построить крытый каток в Михайловке. Первый аукцион был признан несостоявшимся, так как единственная заявка была признана несоответствующей требованиям.
За время, прошедшее после подведения итогов закупки, строители успели выкопать котлован на месте будущего объекта на улице Республиканская.
Ранее сообщалось, на территории ледового дворца расположится крытый каток площадью 30 на 60 метров, оборудованный системами обогрева и охлаждения, с помещениями для отдыха и занятий спортом и трибунами на 200 зрителей. Объект должны были сдать в эксплуатацию в конце 2024 года. Бюджетные средства на строительство ледового дворца были предоставлены Михайловке в рамках трехлетнего развития территории городского округа, на которую выделено 6 миллиардов рублей.
Фото Михайловка онлайн VK.com
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