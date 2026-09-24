Главное

Как изменятся тарифы на мусор и газ для жителей Волгоградской области Бочаров внёс в Думу предложения о новых почётных гражданах 20 лет держим руку на пульсе Волгограда. Отмечаем юбилей вместе с вами! Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках

Актуально

Тестовый режим истёк: с 1 октября парковки в Волгограде за ноль рублей станут платными

Итоги выборов в Госдуму в Волгоградской области: победа «ЕР» и явка 68,8%

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 С 1 октября изменится «семейная ипотека»: ставка и лимит зависят от числа детей
С 1 октября 2026 года вступают в силу изменения в программу «Семейная ипотека». Правительство утвердило дифференциацию процентной ставки и максимальной суммы кредита в зависимости от количества детей и региона...
Федеральные новости
 ЕР предложила кандидатуры спикера, замов и глав комитетов Госдумы РФ 9-го созыва
Сегодня, 24 сентября, «Единая Россия», которая взяла большинство мест в парламенте по итогам выборов в Госдуму РФ 9-го созыва, озвучила свои предложения по кандидатурам спикера, его заместителей...
Федеральные новости

Силуанов: МРОТ в 2027 году вырастет до 28,9 тысячи рублей

Федеральные новости 24.09.2026 16:53
0
24.09.2026 16:53


Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что с 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране увеличится до 28,9 тысячи рублей. Об этом он заявил 24 сентября.

– Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей, или увеличится на 6,8% — это прогнозный рост заработных плат в следующем году, – приводит слова Силуанова ТАСС. 

В настоящее время МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Таким образом, рост превысит 1,8 тысячи рублей. 

Решение направлено на повышение доходов работников и поддержку уровня жизни граждан.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
24.09.2026 18:31
Федеральные новости 24.09.2026 18:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2026 17:24
Федеральные новости 24.09.2026 17:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2026 16:53
Федеральные новости 24.09.2026 16:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2026 13:18
Федеральные новости 24.09.2026 13:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.09.2026 11:33
Федеральные новости 24.09.2026 11:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.09.2026 13:26
Федеральные новости 23.09.2026 13:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.09.2026 21:28
Федеральные новости 22.09.2026 21:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.09.2026 11:34
Федеральные новости 22.09.2026 11:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.09.2026 11:23
Федеральные новости 22.09.2026 11:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.09.2026 18:45
Федеральные новости 21.09.2026 18:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.09.2026 17:11
Федеральные новости 21.09.2026 17:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.09.2026 14:00
Федеральные новости 21.09.2026 14:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.09.2026 10:13
Федеральные новости 21.09.2026 10:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.09.2026 10:10
Федеральные новости 21.09.2026 10:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.09.2026 09:29
Федеральные новости 19.09.2026 09:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:31
С 1 октября изменится «семейная ипотека»: ставка и лимит зависят от числа детейСмотреть фотографии
18:01
Волгоградское УФАС в 26-й раз внесло «ДВ-АВТО» в реестр недобросовестных поставщиковСмотреть фотографии
17:36
Без окон, батарей, но с летящими на голову кирпичами: волгоградцы показали, как выживают в «общежитии Бастрыкина» на ул. СлепцоваСмотреть фотографии
17:24
ЕР предложила кандидатуры спикера, замов и глав комитетов Госдумы РФ 9-го созываСмотреть фотографии
17:12
Аренда и налоги: замруководителя УФНС Ольга Зинина – о том, как защитить себя и не нарушить законСмотреть фотографии
17:04
Под Волгоградом за миллион продают развалины бывшего интернатаСмотреть фотографии
16:53
Силуанов: МРОТ в 2027 году вырастет до 28,9 тысячи рублейСмотреть фотографии
16:46
Единороссы взяли большинство на выборах в муниципалитетах Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:04
Жителя Волжского после жестокой драки у магазина поместили в СИЗОСмотреть фотографии
15:52
Под Волгоградом продают гостиницу за 2,7 млн рублейСмотреть фотографии
15:43
Где купить щебень в Волгограде? Едем в ООО «Молот»Смотреть фотографии
15:40
Избирком утвердил победу Волоцкова на довыборах в Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде снова не нашли проектировщика подземного тоннеля у Мамаева курганаСмотреть фотографии
14:46
В Волгоградской области объявили о масштабной проверке системы оповещенияСмотреть фотографии
14:42
МЧС: ливни с градом обрушатся на Волгоградскую область 24 сентябряСмотреть фотографии
14:32
МегаФон признан лидером по качеству голосовой связи в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде суд обязал уволить директора ДК «Гагарина» за утрату доверияСмотреть фотографии
13:56
Волжская ГЭС увеличит сбросы для прохода судов с зерномСмотреть фотографии
13:27
В Волжском проверят качество воздуха в окрестностях тлеющего полигона ТБОСмотреть фотографии
13:19
Глава Кумылженского района Денисов подал в отставку и отправился на СВОСмотреть фотографии
13:18
В России предложили включать отопление при 10–11 градусах теплаСмотреть фотографии
12:43
Взлетел покрасоваться? МАК назвал причину крушения легкомоторного самолета с ребенком под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:28
Доходы волгоградцев в 2026 году выросли до 69 тысячСмотреть фотографии
11:33
Пожар в «Утрише»: огонь уничтожил около 70 редких деревьевСмотреть фотографии
11:00
ВОЛМА – победитель премии «Экспортёр года»Смотреть фотографии
10:59
В Городище ФСБ и полиция с помощью дронов поймали мигрантов-нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
10:58
Под Волгоградом осудят браконьера за вылов рыбы на 2 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
Волжский накрыло едким смогом из-за пожара на полигонеСмотреть фотографии
10:42
В центре Волгограда перекроют движение из-за Кросса НацииСмотреть фотографии
09:56
В трассовых медпунктах Волгоградской области оказана помощь 391 пациентуСмотреть фотографии
 