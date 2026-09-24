Силуанов: МРОТ в 2027 году вырастет до 28,9 тысячи рублей





Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что с 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране увеличится до 28,9 тысячи рублей. Об этом он заявил 24 сентября.

– Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей, или увеличится на 6,8% — это прогнозный рост заработных плат в следующем году, – приводит слова Силуанова ТАСС.

В настоящее время МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Таким образом, рост превысит 1,8 тысячи рублей.

Решение направлено на повышение доходов работников и поддержку уровня жизни граждан.