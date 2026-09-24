



В Советском районе Волгограда жильцы бывшего общежития железнодорожников по адресу ул. Слепцова, д. 4 бьют тревогу. Признанное в 2021 году аварийным сооружение стремительно разрушается, стены пошли волнами, дверные проёмы покорёжило, целые стояки отопления выведены из строя, а в подъездах отсутствуют окна. При этом чиновники не спешат расселять объект, даже несмотря на особое внимание председателя СК России Александра Бастрыкина.

Журналисты ИА «Высота 102» побывали в здании и запечатлели, в каких условиях вынуждены проживать волгоградцы накануне зимы.









Смертельное болото

Одна из главных проблем дома – затопленный подвал. По словам собственников, из-за текущих коммуникаций он находится в подтопленном состоянии на протяжении десяти лет, однако в последние несколько месяцев ситуация усугубилась.





– Сейчас подвал затоплен практически всклянь. Периодически происходит излив сначала в подъезд, а оттуда и прямиком во двор. Уровень воды примерно в человеческий рост, это где-то 1,5–1,7 метра. До распределительного щита с проводкой вода не достаёт где-то сантиметров 20. Боимся представить, что произойдёт, если его всё же затопит, – рассказала журналистам местная жительница Лариса Малахова.

Ранее специалисты установили многочисленные дефекты несущих конструкций здания, в том числе и его фундамента. Собственники уверены, что скопившаяся на протяжении последних месяцев в подвале вода, очевидно, переувлажнила основание фундамента, а из-за её колоссального объёма – сотни кубометров – идёт огромная дополнительная нагрузка, которую и целый фундамент не выдержал бы, не говоря об основании аварийного строения.





– Мы видим, как всё сильнее вываливаются кирпичи из фасада. Стены фактически идут волнами. Очаги вспучивания становятся всё больше и больше. Не так давно со внутренней части подъезда появились трещины в местах примыкания к внутренним стенам. Фасад будто бы накреняется, но дела до этого, судя по всему, никому нет, – продолжила волгоградка.









Одна из жительниц первого этажа пригласила заглянуть журналистов в её комнату. По словам собственницы, испарения от воды в подвале идут прямиком к ней.





– Вот, посмотрите, угол в плесени, за шкафом чернота, электроприборы постоянно выходят из строя. Влага и плесень поражают всё. Чтобы спасти вещи, приходится упаковывать их в целлофан и чемоданы, но и это не помогает. Пол ходит ходуном. Вы видели, сколько в подвале воды? Я боюсь, что в один из дней мы провалимся в это болото. У верхних этажей будут хоть какие-то шансы выжить, а мы точно уйдём на дно, – поделилась опасениями Марина Харченко.





Февральский потоп

В феврале 2026 года в доме произошла крупная авария. По словам собственников, управляющая компания «Планета» не смогла полноценно подготовить аварийный дом к запуску тепла и безаварийному прохождению сезона. В результате во время понижения температуры отопительные приборы сразу в нескольких комнатах разморозились, а после подачи коммунального ресурса теплоноситель несколько часов беспрепятственно топил аварийное здание.





– Кипятка на этажах было по колено. В какой-то момент вода начала выходить через фасад, – продолжила Лариса Малахова.





С тех пор на первом этаже выведено из строя освещение, а на всех других этажах появились новые трещины в стенах, и начали выходить из створа дверные проёмы.





– Здание дало крен, идут очевидные подвижки. К чему это приведёт – одному Богу известно. Ни в администрации города, ни в контролирующих структурах на это почему-то предпочитают не обращать внимания.





Весной 2026 года в доме произошла смена управляющих компаний. На основании распоряжения проблемную аварийку получила в обслуживание ООО «Глобал ПРО». Коммунальщики зашли в дом с новым тарифом, который был увеличен до 32 руб. за кв. метр, однако, по словам жильцов, качество услуг осталось на прежнем уровне.





– Мы их здесь практически не видим. Уборка не производится. Вот недавно звонили узнать, когда вопрос с подвалом будет решён, так нам девушка-оператор заявила, что течь уже устранена. И это в затопленном то подвале. Что она имела в виду – никто не понял, – продолжила собственница.





Без окон, без дверей…

Больше всего сейчас жильцы опасаются приближающихся холодов. Морозы пятиэтажка встречает без остекления лестничных клеток.









– Входных дверей в подъезд у нас нет, многие окна разбиты. Кое-где и следов от рам-то уже не найдёшь, естественно, зимой здесь будет лютый холод, – сетует волгоградка.





Ситуацию усугубляет то, что из-за постоянных подтоплений стены в подъездах лишились штукатурного слоя, а кирпич потерял прочность и начал крошиться, усиливая проникновение холода в жилые помещения.





Отопительные приборы практически на всех лестничных площадках демонтированы.





Также выведены из строя отопительные стояки в умывальных комнатах, туалетах и других помещениях общего пользования.

– Так у нас на всех этажах, – добавляет волгоградка. – Что будет этой зимой – большой вопрос. Едва ли с затопленным подвалом можно было подготовить отопление к зиме. Там же нужно задвижки обслужить, осмотреть и подлатать стояки, провести опрессовку. Как это можно было сделать в таких условиях, – задаётся вопросом Лариса Малахова.





Греются зимой жители общежития преимущественно обогревателями. Подтапливать приходится и в жилых комнатах, и в помещениях общего пользования. Естественно, такую нагрузку в аварийном доме не выдерживает проводка.









– У нас уже произошло несколько пожаров. Постоянно у кого-то то розетка задымится, то щиток закоротит. Тем более что у нас постоянно что-то где-то прорывает, везде течи, испарения.

«Плачут» даже стены

Коммуникации в бывшем общежитии текут повсеместно, из-за чего фасад здания в местах расположения уборных и умывальных комнат буквально «плачет». В момент работы журналистов в многоквартирном доме размер затёчных пятен составлял десятки квадратных метров.





– Не знаю, сколько ещё кладка это выдержит. Зимой влага в кирпиче замерзает и у нас здесь образуются огромные сосульки. Естественно, кристаллизуясь, лёд расширяется внутри несущих стен. Как итог – они могут в любой момент обрушиться, – сетует собственница.





Непрекращающиеся протечки и высокая влажность полностью уничтожили помещения общего пользования.









Все стены в душевых, умывальных, кухонных, уборных и других комнатах фактически полностью покрыты плесенью.









Также из-за влаги и изменения геометрии здания межэтажные железобетонные перекрытия начали деформироваться, арматура обнажилась.









От крыши – одно название

На пятом этаже дома каждый даже самый небольшой дождь оборачивается для жителей потопом.





Из-за деформации конструкции здания кровля испещрена многочисленными продольными трещинами, которые пронизывают насквозь не только кровельное покрытие, но и уходят вглубь бетонных перекрытий сооружения.









Часть бетонных плит по периметру кровли утратила свою несущую способность и вот-вот может обрушиться вниз.





По трагическому стечению обстоятельств наиболее опасные участки находятся над входными группами в здание.





Судя по состоянию кровли, отремонтировать её и, пусть даже чуть-чуть, но сделать жизнь волгоградцев, оказавшихся в заложниках аварийного общежития, чуточку безопаснее никто уже и не пытается. Огромные трещины на крыше вовсю зарастают травой.

Расселение для избранных

В 2025 году владельцам нескольких комнат удалось переехать в новые квартиры. Счастливчиками оказались жильцы, которых вызывали в следственный комитет после того, как состоянием дома заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.





– Их опрашивали в нашем районном отделе. После их вызвали на видеоконференцию с Александром Бастрыкиным. Перед этим участников экстренно вызвали в администрацию и заключили с ними соглашения об изъятии помещений и предоставлении нового жилья, – вспоминает Лариса Малахова.

Об удаче соседей жильцы дома узнали из СМИ.





– Меня также приглашали для участия во встрече, но у меня возраст уже не тот, да и радикулит разыгрался. Вместо меня поехала другая женщина. В результате, получается, я отдала ей свою квартиру. Она уже год как расселена, а про всех остальных с тех пор и не вспоминают, – рассказала ещё одна жительница общежития.





Официально дом попал в первый этап новой региональной программы переселения аварийного жилья. Собственников должны расселить до конца 2027 года. Однако, несмотря на стремительно ухудшающееся состояние объекта и очевидную неготовность сооружения к зиме, предоставлять выживающим здесь волгоградцам квартиры никто не торопится.





К зиме готов. Почти готов

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в ООО «Глобал ПРО» с просьбой прокомментировать состояние пятиэтажки и готовность её к зиме. По словам руководителя, всё не так драматично, как описывают собственники.

– Мы получили этот дом по распоряжению администрации в марте 2026 года. Естественно, до такого состояния довели его не мы. Сейчас стараемся, насколько это возможно в аварийном здании, привести всё в порядок. Весной помогали собственникам восстановить освещение в коридорах, провели восстановление стояков отопления, подлатали примыкания кровельного покрытия, – рассказал журналистам директор компании «Глобал ПРО» Владислав Баранов.





Заместитель руководителя организации Александр Хобаров также заверил журналистов, что дом к отопительному сезону готов. Почти.

– Жители напрасно переживают. Чтобы опрессовать стояки, не нужен доступ в подвал. Все необходимые работы уже выполнены. Система опрессована. Никаких проблем не обнаружено. Коммуникации герметичны. Всё готово к приёму тепла. Есть некоторые стояки, которые перерезаны. Постараемся в ближайшее время уделить этому дополнительное внимание и посмотреть, что можно сделать, – пообещал специалист.

Также представитель компании добавил, что распределительный щит, к которому действительно подходит вода, обесточен, поэтому опасности замыкания нет. Осушение самого подвала в настоящее время технически проблематично.





– Объём воды очень большой. Чтобы её откачать, во-первых, нужна мощная помпа, во-вторых, её куда-то необходимо слить. На почву нельзя – это коммунальные стоки. Пытаемся договориться с «Концессиями» и муниципалитетом об оказании содействия. Нам необходим как минимум доступ к концессионным сетям, куда можно было бы откачать воду. Но откачать – это полбеды. Нужно ведь устранить причину затопления. В доме полностью выведена из строя канализация. Вода идёт в подвал и никуда не уходит. Мы изучали эту проблему. Здесь, судя по всему, произошло обрушение канализационной магистрали от МКД до сетей «Концессий», – добавил Александр Хобаров.





По словам руководителя, организация несколько раз направляла запросы в «Концессии», однако ответ на просьбу о содействии, со его слов, до сих пор не поступал. Здесь важно подчеркнуть, что ресурсоснабжающая организация помогать УК решать внутридомовые проблемы и не обязана, а фактическое бездействие обслуживающей компании может привести к обрушению дома. Плана «Б», кроме как надежды на помощь «Концессий», у коммунальщиков почему-то нет.

При всем этом примечательно, что на запрос ИА «Высота 102» в пресс-службе «Концессии водоснабжения» опровергли информацию управляющей компании:

– Заявок и официальных писем от данной УК по указанному адресу в «Концессии» не поступало.

Редакция также обращалась в обслуживающую компанию с просьбой подтвердить информацию о том, что хоть какие-то попытки по организации осушения подвала за минувшие пять месяцев действительно предпринимались. Однако на момент публикации данного материала официальные документы от УК получены так и не были.





Также в «Глобал ПРО» прокомментировали отсутствие в подъездах дома остекления. По данным обслуживающей организации, этот вопрос – одного дня работы мастера. Остеклить помещения специалисты пообещали до наступления холодов.





Комментируя отсутствие света на первом этаже здания и огромные затёчные пятна на фасаде, специалисты заверили журналистов, что впервые слышат об этих проблемах. Заявки от жильцов на этот счёт им якобы не направлялись.





Сообщения собственников об усилении деформации фасадной стены в обслуживающей организации назвали преувеличением и указали, что текущая ситуация соответствует тому, что фиксировалось ранее, в 2024 году в том числе и в публикация СМИ.





После звонка журналистов в компании пообещали оградить сигнальной лентой участки обрушения кирпичной кладки фасада и нанять альпиниста, чтобы тот обрушил опасно нависающие кирпичи.





Отметим, пока УК рапортует о финишировании подготовки дома к отопительному сезону, а администрация размышляет над расселением аварийного дома, жильцы готовятся к очередной непростой зиме, которую им, судя по всему, придётся пережить в расползающемся по швам общежитии. Редакция ИА «Высота 102» обратилась в Госжилнадзор, Роспотребнадзор, прокуратуру Волгоградской области, региональное СУ СК России, в администрацию Волгограда и в аппарат Уполномоченного по правам человека с просьбой дать оценку происходящему и взять ситуацию с затянувшимся расселением объекта, а также вопрос о возможности его эксплуатации в предстоящий зимний период на контроль.