



С 1 октября 2026 года вступают в силу изменения в программу «Семейная ипотека». Правительство утвердило дифференциацию процентной ставки и максимальной суммы кредита в зависимости от количества детей и региона проживания семьи. Об этом сообщили в Минфине 24 сентября.

Для всех регионов, кроме Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, устанавливаются следующие условия:

– семьи с пятью и более детьми – ставка 2%, лимит 10 млн рублей;

– с четырьмя детьми – 4% и 10 млн рублей;

– с двумя детьми – 8% и 8 млн рублей;

– с одним ребёнком – 10% и 6 млн рублей.

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области параметры выше:

– семьи с пятью и более детьми – 4% и 18 млн рублей;

– с четырьмя детьми – 6% и 18 млн рублей;

– с тремя детьми – 8% и 18 млн рублей;

– с двумя детьми – 10% и 15 млн рублей;

– с одним ребёнком – 12% и 12 млн рублей.

Ставка по льготному кредиту на строительство частного дома, его завершение или покупку земли с последующим возведением жилья останется 6% независимо от числа детей и региона. Также вводится максимальный срок субсидирования – до 15 лет. Новые условия начнут действовать для договоров, выданных с 1 октября 2026 года.