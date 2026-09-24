Под Волгоградом осудят браконьера за вылов рыбы на 2 млн рублей





В Волгоградской области перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в браконьерстве в особо крупном размере. Как сообщили в УФСБ России по региону, мужчину из Котельниковского района задержали в акватории Цимлянского водохранилища, где он рыбачил с использованием сетей, которые являются запрещенными орудиями лова.

Браконьера задержали с уловом сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из Цимлянского отдела рыбоохраны. В общей сложности мужчине удалось поймать более 600 особей рыб различных водных пород. Ущерб оценивается в сумму более 2 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 256 УК РФ, которое предусматривает до 5 лет лишения свободы. Материалы рассмотрит Котельниковский районный суд.

В ходе предварительного следствия фигурант уголовного дела возместил ущерб. Сети, лодка, мотор, навесное оборудование и другие предметы его противоправной деятельности изъяты. Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим.

Видео: пресс-службы УФСБ РФ по Волгоградской области

Фото из архива V102.RU