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Расследования

Под Волгоградом осудят экс-жену участника СВО, купившую два дома на его выплаты

Расследования 23.09.2026 21:03
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23.09.2026 21:03


Жительница Фроловского района Волгоградской области предстанет перед судом по обвинению в растрате в особо крупном размере. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, первое заседание состоится 5 октября. 

Суд рассмотрит обстоятельства дела об операциях с деньгами, доверенных женщине участником СВО. Юрий П. познакомился с Викторией Я. в июле 2024 года, а поженилась пара в декабре того же года. В мае 2025 года брак был расторгнут. 

В октябре 2024 года, находясь в зоне СВО, мужчина передал на тот момент еще невесте  свою банковскую карту в целях сохранности денежных средств. Однако женщина  и не думала их оберегать. В  период с 11 по 28 ноября 2024 года Виктория  перевела с банковского счёта Юрия П. на свой счёт 1 136 000 рублей. Затем, с 10 по 18 декабря 2024 года она аналогичным образом заполучила ещё 2 915 000 рублей. В эту сумму в том числе входили средства  от целевой единовременной выплаты, которую получил мужчина в связи с ранением. 

Без согласия своего мужа женщина потратила деньги на приобретение двух домов. Общая сумма растраченных средств составила 4 051 000 рублей.

Интересно, что около года назад Фроловский районный суд уже обязал бывшую супругу участника СВО вернуть потраченные деньги, которые она получила в качестве необоснованного обогащения. Тогда женщине не удалось доказать, что она распоряжалась ими с согласия мужа. Бывший супруг, в свою очередь, рассказал, что доверил ей банковские карты, чтобы она переводила деньги его сослуживцам, которые приобретали нужные ему товары в населенных пунктах во время коротких вылазок. Теперь женщине вынесут приговор уже в рамках уголовного дела. 

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