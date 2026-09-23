



Жительница Фроловского района Волгоградской области предстанет перед судом по обвинению в растрате в особо крупном размере. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, первое заседание состоится 5 октября.

Суд рассмотрит обстоятельства дела об операциях с деньгами, доверенных женщине участником СВО. Юрий П. познакомился с Викторией Я. в июле 2024 года, а поженилась пара в декабре того же года. В мае 2025 года брак был расторгнут.

В октябре 2024 года, находясь в зоне СВО, мужчина передал на тот момент еще невесте свою банковскую карту в целях сохранности денежных средств. Однако женщина и не думала их оберегать. В период с 11 по 28 ноября 2024 года Виктория перевела с банковского счёта Юрия П. на свой счёт 1 136 000 рублей. Затем, с 10 по 18 декабря 2024 года она аналогичным образом заполучила ещё 2 915 000 рублей. В эту сумму в том числе входили средства от целевой единовременной выплаты, которую получил мужчина в связи с ранением.

Без согласия своего мужа женщина потратила деньги на приобретение двух домов. Общая сумма растраченных средств составила 4 051 000 рублей.