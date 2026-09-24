Под Волгоградом за миллион продают развалины бывшего интерната

Здание бывшей школы-интерната выставлено на аукцион в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «РТС-тендер», нежилое здание площадью 1407,1 кв.м. и земельный участок общей площадью 2533 кв.м., на улице Центральная 59/2 в хуторе Ширяевский Иловлинского района продается по начальной цене в 982 тысячи рублей.