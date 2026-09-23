Под Волгоградом нерадивая мать обирала сына-инвалида

Уголовное дело было возбуждено по результатам онлайн-приема первого заместителя руководителя СУ СК по Волгоградской области Дмитрия Буравцева. В следственное управление обратились родные несовершеннолетнего ребенка из Ольховского района, чей отец погиб на СВО. Выяснилось, что мать мальчика фактически не занимается воспитанием ребенка и злоупотребляет спиртными напитками.
При этом пенсия по инвалидности ребенка и потере кормильца, а также другие выплаты, положенные на мальчика, получала его мать. Сам мальчик проживает с дедушкой, а женщина из 2 миллионов рублей, полученных на ребенка, передала на его содержание лишь около 300 тысяч рублей. Остальное она потратила на себя.
Нерадивая мать стала фигуранткой уголовного дела. Кроме того, готовятся соответствующие обращения в органы опеки и другие структуры для защиты прав и законных интересов ребенка.
Фото СУ СК по Волгоградской области