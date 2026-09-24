Под Волгоградом 64-летний селянин забил знакомого кулаками и молотком

В Волгоградской области 64-летний житель села Костарево задержан за нанесение смертельных ударов своему знакомому. Как сообщили в СУ СКР по региону, следователи задержали подозреваемого после происшествия, которое произошло 18 сентября в Камышинском районе.

По данным следствия, мужчина в одном из частных домовладений в ходе конфликта нанес оппоненту множественные удары руками по голове и лицу. Далее избивать мужчину он продолжил молотком, нанеся им еще не менее трех ударом в область груди. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По заключению экспертов, причиной смерти стала тупая травма грудной клетки с переломами ребер.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Фигурант по решению суда заключен под стражу.