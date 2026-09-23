



Суд вынес приговор ранее судимому жителю хутора Песчаный Серафимовичского района Волгоградской области. Он признан виновным в покушении на убийство односельчанина – в ходе конфликта мужчина нанёс ему не менее четырёх ударов ножом.

По данным следствия, 5 февраля 2026 года между осуждённым и потерпевшим произошёл конфликт в домовладении их общего знакомого. В ходе ссоры злоумышленник нанёс мужчине не менее четырёх ударов кухонным ножом в область головы, шеи, плеча и спины. Потерпевший получил резаные ранения, но остался жив благодаря своевременной медицинской помощи.

Установлено, что осуждённый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление – двойное убийство. Тогда его жертвами стали мать и брат.

Собранные доказательства признаны достаточными для вынесения приговора. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.