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Общество

Под Волгоградом продают гостиницу за 2,7 млн рублей

Общество 24.09.2026 15:52
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24.09.2026 15:52


В Михайловке Волгоградской области выставлена на продажу гостиница «Медведица». Объявление опубликовано в популярном сервисе по продаже товаров и услуг.

Площадь объекта составляет 913 квадратных метров, парковки – 763 квадратных метра. Гостиница арендована до 2031 года. В ней действуют ресторан и 24 номера. Судя по фотографиям в объявлении, ремонт в номерах местами устаревший: встречаются как варианты с «бабушкиным» оформлением, так и более современные. Внешне номера напоминают однокомнатные квартиры, сдаваемые посуточно, чем классические гостиничные комнаты.

Объект открылся пять лет назад и уже успел заслужить внимание туристов. Продавец утверждает, что бизнес приносит около 90 тысяч рублей в месяц. Покупатель вместе с имуществом получит команду из 12 человек и налаженные каналы продаж с рейтингами. Цена гостиницы «Медведица» – почти 2,7 миллиона рублей.

Скриншот «Авито»

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