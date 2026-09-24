Раскаты грома и ливень с ветром: юг Волгограда вечером накрыл ураган





24 сентября вечером, как и обещали метеорологи, Волгоград оказался во власти урагана. Первым удар стихии приняли Красноармейский, Кировский и Советский районы.

- Всё началось около 19:00. Сначала загремело со стороны Сарпинского, затем гроза подошла ещё ближе, усилился ветер и начался ливень, - рассказал журналистам один из очевидцев.

Непогода застала многих волгоградцев на пути с работы, из-за чего горожане, находящиеся на открытых участках улиц, вынуждены были искать укрытие в близлежащих магазинах. При этом первый удар стихии оказался скоротечным. В 19:30 дождь на юге города практически сошёл на нет. При этом, как ранее сообщала редакция, на этом непогода не закончится. По информации МЧС России, регион окажется во власти шторма как минимум на ближайшие сутки.

Фото из архива ИА «Высота 102»