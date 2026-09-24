



Волгоградское УФАС рассмотрело обращение клинической станции скорой медицинской помощи о включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) сведений об ООО «ДВ-АВТО». Компания не исполнила госконтракт на ремонт автомобилей – к работам исполнитель так и не приступил.

По итогам проверки антимонопольный орган внёс сведения об ООО «ДВ-АВТО» в РНП сроком на два года. Примечательно, что ранее в различных регионах России информация об этой организации уже 25 раз включалась в реестр недобросовестных поставщиков.

Таким образом, для компании это стало 26-м случаем попадания в РНП.