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Расследования

Взлетел покрасоваться? МАК назвал причину крушения легкомоторного самолета с ребенком под Волгоградом

Расследования 24.09.2026 12:43
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24.09.2026 12:43


Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование крушения легкомоторного самолета «СП-38K» в окрестностях хутора Алёшкин Чернышковского района, в результате которого пострадали 31-летний пилот и его 12-летняя пассажирка. Достоверно установлено, что в полете не было сбоев в работе систем и агрегатов воздушного судна, а падение самолета произошло исключительно по вине командира судна.

– Столкновение с земной поверхностью явилось следствием ошибки КВС в технике пилотирования при выполнении маневрирования на малой высоте, – говорится в заключении экспертов.

Хроника событий

Авиационное происшествие с самолетом «СП-38К» RA-1215G случилось 13 июня 2026 года в 06:20 мск в 1,5 км севернее хутора Алешкин Чернышковского района Волгоградской области. В результате падения самолета серьезные телесные повреждения получили КВС и его пассажир, которого не должно было быть в самолете. Пострадавшие некоторое время находились в реанимации. Воздушное судно получило серьезные повреждения от удара о землю. Пожара не было.  

Накануне происшествия, 12 июня, КВС получил задание на полет, предусматривающее выполнение авиационно-химических работ на сельскохозяйственных площадях ИП. В органы внутренних дел был предоставлен план полетов на 13 июня. 

В 5 утра 13 июня КВС дозаправил судно топливом, ознакомился с прогнозом погоды. Заправка химического бака химикатами для обработки полей не была произведена. Далее в нарушении требований эксплуатанта воздушного судна, пилот взял с собой пассажира, не связанного с выполнением задания по авиационно-химическим работам. 

Замечаний по работе двигателя и систем самолета не было.

В 06:17:08 мск КВС произвел взлет, после чего, выполнял маневры в диапазоне высот 50–90 метров. На удалении около 1,5 км от хутора Алешкин самолет столкнулся с земной поверхностью. Получается, что самолет упал менее через три минуты после взлета.

Установлено, что командир воздушного судна имел налет на этом типе самолетов 340 часов. Последнюю квалификационную проверку он прошел в марте 2026 года. 


Обработка сельхозполей или «покатушки»?

Согласно заданию на полет, 13 июня в период с 03:30 до 20:30 КВС должен был выполнять авиационно-химические работы (АХР) в районе хутора Алешкин. Перед полетом воздушное судно ядохимикатами не заправлялось. 

– После взлета КВС к выполнению АХР не приступал. В районе места взлета, на малой высоте (50–90 м) выполнял маневры с целью демонстрации пассажиру и лицам, находящимся на земле, навыков в пилотировании ВС. В период 06:19:22–06:20:07, произошло столкновение ВС с земной поверхностью, – указано в отчете МАК.

По результатам осмотра самолета установлено, что система управления воздушным судном была исправна. Выводы в этой части экспертов однозначны – возникновение особой ситуации в полете не связано с отказом систем и агрегатов ВС. 

Также авиационное происшествие не связано с влиянием метеорологических условий, так как опасных погодных явлений в момент происшествия не было.

Напомним, что по факту аварийной посадки воздушного судна возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). 

Фото СК России / Южной транспортной прокуратуры

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