



26 сентября в Центральном районе Волгограда вновь станет пешеходной Нулевая продольная магистраль. Важную автомобильную дорогу перекроют ради проведения забега «Кросс Нации». Спортивное мероприятие приурочено ко Дня бега.

- В связи с проведением в Волгограде Всероссийского Дня бега 26 сентября с 7.00 до 15.00 будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств по Нулевой продольной магистрали в границах улиц Комсомольской и Крылова, а также на участках улиц 7-й Гвардейской и Землянского, прилегающих к Набережной им. 62-й Армии, - уточнили в пресс-службе администрации.

При этом, по информации властей, ограничения не скажутся на работе общественного транспорта. Все маршруты будут функционировать в привычных границах.

Отметим, мероприятие начнётся на нижней террасе Центральной набережной в 9:45 с массовой зарядки, после чего в 10:00 стартуют соревнования. Как ожидается, в забеге примут участие более тысячи профессиональных спортсменов и любителей, они смогут испытать свои силы на дистанции 1 тыс., 4 тыс., 6 тыс., 8 тыс. и 12 тыс. метров.

Фото из архива ИА «Высота 102»