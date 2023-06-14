Расследования

Путин назначил Николая Подкопаева председателем Верховного суда ДНР

Расследования 14.06.2023 11:58
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14.06.2023 11:58


Николай Подкопаев, бывший председатель Волгоградского областного суда, назначен председателем Верховного суда ДНР. Как сообщает V102.RU, соответствующий указ подписал Владимир Путин накануне. Также президент определился с руководителями Верховного суда ЛНР, Херсонского и Запорожского областных судов. 
Напомним,  Николай Подкопаев, который с 2014 по 2018 годы возглавлял Волгоградский областной суд, был рекомендован на должность председателя Верховного суда Донецкой Народной Республики Высшей квалификационной коллегией судей РФ. 
Он выпускник Харьковской юридической академии, до назначения возглавлял Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове.
Николай Подкопаев был не единственным претендентом на эту должность. Заявления также поступали от судьи Оксаны Зарицкой и нынешнего председателя ВС ДНР Юрия Сироватко.

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