



Николай Подкопаев, который с 2014 по 2018 годы возглавлял Волгоградский областной суд, рекомендован на должность председателя Верховного суда Донецкой Народной Республики. Такое решение принято сегодня, 17 мая, на внеочередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

– На должность председателя верховного суда Донецкой республики, после поддержки главы ВС Лебедева, был рекомендован Николай Подкопаев. Он выпускник Харьковской юридической академии, сейчас возглавляет Первый КСОЮ (Саратов), - сообщает Legal.Report , корреспонденты которые находятся на заседании ВККС.

Николай Подкопаев, который в настоящее время является председателем Первого кассационного суда общей юрисдикции (Саратов), был не единственным претендентом на эту должность. Заявления также поступили от судьи Оксаны Зарицкой и нынешнего председателя ВС ДНР Юрия Сироватко.

Решение о назначении председателя Верховного суда Донецкой Народной Республики примет президент России.

Фото из архива ИА «Высота 102»