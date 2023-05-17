Общество 17.05.2023 18:31
0
17.05.2023 18:31
Николай Подкопаев, который с 2014 по 2018 годы возглавлял Волгоградский областной суд, рекомендован на должность председателя Верховного суда Донецкой Народной Республики. Такое решение принято сегодня, 17 мая, на внеочередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
– На должность председателя верховного суда Донецкой республики, после поддержки главы ВС Лебедева, был рекомендован Николай Подкопаев. Он выпускник Харьковской юридической академии, сейчас возглавляет Первый КСОЮ (Саратов), - сообщает Legal.Report, корреспонденты которые находятся на заседании ВККС.
Николай Подкопаев, который в настоящее время является председателем Первого кассационного суда общей юрисдикции (Саратов), был не единственным претендентом на эту должность. Заявления также поступили от судьи Оксаны Зарицкой и нынешнего председателя ВС ДНР Юрия Сироватко.
Решение о назначении председателя Верховного суда Донецкой Народной Республики примет президент России.
Фото из архива ИА «Высота 102»
С начала 2023 года корью заразились 12 жителей Волгоградской области17.05.2023 19:35
Общество 17.05.2023 19:35
«Кто разрешил им ненавидеть город?»: жители Волгограда и УК готовят вилы против «Ситиматика»17.05.2023 19:23
Общество 17.05.2023 19:23
Депутаты Волгоградской облдумы установят новый день трезвости17.05.2023 16:59
Общество 17.05.2023 16:59
В Волгоградской области похоронили бойца «Вагнера» Дениса Гущина17.05.2023 16:18
Общество 17.05.2023 16:18
«Пока мы помним — мы непобедимы»: в Волгограде открыли бюст Василию Лановому17.05.2023 16:03
Общество 17.05.2023 16:03
«Не хочешь на такси – пешком шуруй»: дитя Сталинграда пожаловалась на транспортную недоступность автовокзала в Волгограде17.05.2023 14:43
Общество 17.05.2023 14:43
На родине Маресьева репетируют парад в честь 107-летия со дня его рождения17.05.2023 14:31
Общество 17.05.2023 14:31
«Кто-то его укусил»: в хуторе Волгоградской области объявили карантин из-за бешеного бычка17.05.2023 14:07
Общество 17.05.2023 14:07
Волгоградца с полными штанами наркотиков задержали оперативники ГУ МВД17.05.2023 13:33
Общество 17.05.2023 13:33
«Подождите, пока урожай соберу»: под Волгоградом фермер засеял пшеницей участки для многодетных17.05.2023 12:02
Общество 17.05.2023 12:02
«Ждали по несколько месяцев»: в Волгоградской области ликвидировали очередь на инвалидность17.05.2023 11:56
Общество 17.05.2023 11:56
Дорожники назвали срок окончания работ на мосту через Волжскую ГЭС17.05.2023 11:10
Общество 17.05.2023 11:10
«Ждем пробки на другом мосту»: в Волго-Ахтубинской пойме закроют на 3 месяца важный поворот17.05.2023 10:09
Общество 17.05.2023 10:09
В Ворошиловском районе Волгограда изменится график движения трамваев из-за ремонта переезда17.05.2023 09:36
Общество 17.05.2023 09:36
«Им представлять культуру страны»: ректор ВГИИК Оксана Луконина – о Победе, студентах и исторической правде17.05.2023 09:16
Общество 17.05.2023 09:16