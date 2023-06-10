Андрей Бочаров обсудил посадки с Вячеславом Фетисовым

Политика 10.06.2023 13:56
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10.06.2023 13:56
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 10 июня, провел рабочую встречу с председателем Всероссийского общества охраны природы Вячеславом Фетисовым. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, глава региона с депутатом Госдумы и олимпийским чемпионом по хоккею обсудил вопросы взаимодействия, реализации совместных проектов на территории региона.В ходе встречи Вячеслав Фетисов рассказал о работе регионального отделения общества охраны природы, которое было создано в декабре 2022 года.
Напомним, в декабре 2022 года в рамках акции «Свет памяти» на улице Хиросимы было высажено 80 сосен в честь годовщины Сталинградской Победы. В мероприятии приняли участие экологи, представители различных органов власти, волонтеры, общественники. Сегодня на месте высадки хвойных деревьев был установлен и открыт памятный знак.
В мэрии Волгограда рассказали, что Вячеслав Фетисов также посетил обновленную нижнюю террасу Центральной набережной - амфитеатр, в котором состоялась встреча с юными волгоградцами - участниками городского проекта «Проросток». Гость осмотрел бронекатер БК-31, где оставил запись в Книге Памяти.Фото сайта администрации Волгоградской области
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