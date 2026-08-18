



В Волгограде «Концессии теплоснабжения» завершили ремонтные работы на участке подземной теплотрассы в границах ул. Бакинской. Здесь ранее очевидцы заметили проседание дороги. Как выяснилось во время диагностики, причиной произошедшего стало обрушение теплового канала, защищающего теплотрассу.





Железобетонная конструкция была уложена на этом участке вместе с трубами ещё 15 лет назад и утратила несущую способность. Специалисты приняли решение не заменять бетонные элементы, а применить более эффективный подход. Сначала была уложена защитная металлическая гильза диаметром 820 мм, внутрь которой протянута новая линия теплотрассы.

Работать коммунальщикам пришлось филигранно из-за большого количества других коммуникаций. На время замены специалисты приостановили подачу ГВС в близлежащие дома и ограничили проезд автомобилей по ул. Бакинской. На текущий момент новая теплотрасса уложена. Специалисты проводят её опрессовку. Одновременно произведена засыпка котлована и восстановление дороги. Утром 18 августа автомобильное движение у жилого массива было восстановлено.

Фото: «Концессии водоснабжения»