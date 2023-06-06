Расследования

СК: задержанного за насилие над школьницей волгоградца подозревают в других эпизодах

Расследования 06.06.2023 12:22
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06.06.2023 12:22


В Волгограде 48-летнему рецидивисту, надругавшемуся в извращенной форме над 8-летней девочкой в подъезде дома № 189 по проспекту имени В. И. Ленина в Тракторозаводском районе, предъявили обвинение. Как сообщает V102.RU, следствие считает, что фигурант дела может быть причастен к другим эпизодам насилия. 



— Следователи следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по региону 48-летнему местному жителю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Продолжается  сбор доказательств по уголовному делу. 

Следствие просит местных жителей сообщать на телефонную линию волгоградского следкома «Телефон доверия» 8-800-550-34-99#1 либо 102 по известным фактам противоправных действий фигуранта. Анонимность гарантируется. 

Напомним, что ранее судимого волгоградца задержали у рынка «Олимпия» в микрорайоне Семь ветров. В полицию заявила мать подвергшейся сексуальному насилию девочки. Житель Волгограда по ходатайству следствия помещен в СИЗО до 28 июля.

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