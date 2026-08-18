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Общество

В Волгограде оцифруют вынесение штрафов за парковку на зелёных зонах

Общество 18.08.2026 14:16
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18.08.2026 14:16


Власти Волгограда решили облегчить жизнь сотрудникам районных административных комиссий, заваленных горами протоколов по фактам парковки автомобилей на так называемых зелёных зонах. До конца года соответствующая работа будет автоматизирована, благодаря чему муниципалитет сможет увеличить масштаб наказания волгоградских автолюбителей, повысит качество и скорость уведомления нарушителей.

18 августа на «Госзакупках» власти разместили проект соглашения, предусматривающий техническое сопровождение и доработку городской системы управления парковочным пространством. Основной блок новвоведений предусматривает полную цифровизацию документооборота в части работы с нарушениями парковки на зелёных зонах.

Система должна будет автоматически получать данные с комплексов фото- и видеофиксации о парковке автомобиля на озеленённой территории, истребовать информацию о владельце транспортного средства в ГИБДД, формировать полностью заполненные материалы административного правонарушения и подписывать их усиленной электронной подписью, автоматически проводит и протоколировать заседания административной комиссии, направлять нарушителям электронные уведомления через специальный сервис Почты России, отслеживать их факт вручения.

Для автоматизации взыскания штрафов предусмотрена интеграция с муниципальной информационной системой платежей, а также с сервисами ФССП России.

Отметим, на доработку уже существующего функционала у победителя аукциона будет всего несколько месяцев. Срок оказания услуг истекает 31 декабря 2026 года. Стоимость работ муниципалитетом оценена в 1,4 млн рублей. Исполнителя отберут по итогу открытого аукциона в конце августа.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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