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Общество

В Волгограде 20 августа прощаются с региональным омбудсменом Валерием Ростовщиковым

Общество 18.08.2026 11:48
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18.08.2026 11:48


20 августа в Волгограде пройдёт прощание с Героем России, уполномоченным по правам человека в Волгоградской области Валерием Ростовщиковым. Церемония состоится в Доме офицеров Волгоградского гарнизона.

- Проститься с Валерием Александровичем все желающие смогут с 10:00 до 11:30. Похороны пройдут на Центральном кладбище, - уточнили редакции в аппарате омбудсмена.

Напомним, трагическая весть о кончине Валерия Ростовщикова пришла накануне. 1 декабря 2026 года ему исполнилось бы 70 лет.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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