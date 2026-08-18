



20 августа в Волгограде пройдёт прощание с Героем России, уполномоченным по правам человека в Волгоградской области Валерием Ростовщиковым. Церемония состоится в Доме офицеров Волгоградского гарнизона.

- Проститься с Валерием Александровичем все желающие смогут с 10:00 до 11:30. Похороны пройдут на Центральном кладбище, - уточнили редакции в аппарате омбудсмена.

Напомним, трагическая весть о кончине Валерия Ростовщикова пришла накануне. 1 декабря 2026 года ему исполнилось бы 70 лет.

Фото из архива ИА «Высота 102»