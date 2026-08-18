На фестивале #ТриЧетыре представят 10 соревновательных направлений





С 11 по 13 сентября в Волгограде пройдёт пятый молодёжный фестиваль #ТриЧетыре. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в соревновательной программе будет представлено 10 направлений, 7 из которых пройдут впервые.

Новыми соревновательные программами станут: «В единстве наша сила», «Профессионалы», «Финансовая грамотность ПРО», «Экология региона», «ПРОконтент», «Активный туризм» и «Молодежный проект», который пройдёт в формате грантового конкурса.

Три направления уже стали традиционными для фестиваля – «#34 Мой бизнес», «Интеллектуальный марафон», «Квадро-трек» (БПЛА).

Напомним, в этом году центр развития креативных индустрий «Волга» направил более 41 миллиона рублей на организацию концерта, который состоится 12 сентября на нижней террасе Набережной. В вечерней программе выступят Люся Чеботина, Mia Boyka, группа «Дабро» и группа «Пицца».