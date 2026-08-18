В Волгоградской области увеличили выпуск молоди осетра и стерляди





С начала 2026 года в Волгу и Волгоградское водохранилище выпущено более 4 млн штук молоди русского осетра и стерляди. Как пояснили в пресс-службе администрации региона, работы по восстановлению популяций ценных видов рыб в Волжско-Каспийском бассейне проводит Волгоградский осетровый рыбоводный завод.

Объёмы выпуска молоди ценных пород рыб в регионе ежегодно растут. Так, в 2024 году в водоёмы было выпущено 13,3 млн мальков, а в 2025-м – 14,5 млн. В текущем году планируется сохранить показатель на уровне не ниже прошлогоднего.

Ключевую роль в этой работе играет Волгоградский осетровый рыбоводный завод. В 2025 году предприятие выпустило более 3 млн особей ценных видов, а в 2026-м – уже более 4 млн. Кроме того, молодь, выращенная на заводе, поставляется другим организациям для выпуска в естественную среду обитания.

На предприятии активно развивается инфраструктура. В течение последних дух лет был построен новый цех на 80 бассейнов, что позволит существенно нарастить производственные мощности.

Восполнение биоресурсов в регионе ведётся комплексно. Помимо зарыбления, продолжается реабилитация водных объектов – озёр и ериков Волго-Ахтубинской поймы и рек Донского бассейна. Эти мероприятия выполняются в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым.

Фото: администрация Волгоградской области