Жители города Волжского Волгоградской области пожаловались на низкочастотный гул, который не давал заснуть минувшей ночью нескольким жилым микрорайонам.

– Гудело целый день и всю ночь. Отдыха никакого. Шум просто зашкаливает, – рассказали жители 24-го микрорайона.

– Такое ощущение, что всю ночь кто-то по перилам в подъезде бегал. Не спали всю ночь, – сообщили волжане из 37-го микрорайона.

По словам местных жителей, характерный гул они слышали и ранее, когда местная ТЭЦ спускала пар. Однако чаще всего это происходило в дневное время, что не сказывалось на ночном отдыхе жителей.

Фото из архива V102.RU