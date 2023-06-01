В Волгограде сегодня, 1 июня, областной суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя города Суровикино, который в мае 2022 года изнасиловал, а затем убил и закопал в лесу 18-летнюю студентку. Доказав вину мужчины, суд отправил его на 17 лет в колонию строгого режима.

Напомним, что об исчезновении 18-летней девушки в Суровикино стало известно 30 мая 2022 года, когда в отдел полиции с заявлением обратилась ее мать. Последний раз женщина видела дочь 27-го числа того же месяца. Как удалось оперативно выяснить сотрудникам правоохранительных органов, в день своего исчезновения студентка колледжа отправилась в гости давнему знакомому – представшему сегодня перед судом жителю Суровикино. Под давлением улик и доказательств злоумышленник признался в убийстве на почве бытового конфликта, но поначалу попытался запутать следствие, указав что труп студентки он выбросил в оросительный канал. На самом деле мертвой девушку он закопал в лесу – труп обнаружили вечером в день задержания. Спустя неделю в СУ СК России по Волгоградской области сообщили о том, что перед убийством мужчинаизнасиловал свою 18-летнюю жертву.

Как установил суд, убитая девушка являлась племянницей супруги убийцы. Изнасилование он совершил, находясь в состоянии опьянения, а на убийство пошел, опасаясь, что девушка заявит о насилии в полицию.

– Приговором Волгоградского областного суда П. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок один год, – сообщила ИА «Высота 102» 1 июня руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. – Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.