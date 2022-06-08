Надеялся, что не найдут тело: под Волгоградом СК обвинил убийцу 18-летней студентки в изнасиловании

В Волгоградской области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 18-летней студентки 43-летним жителем Суровикино вскрылись новые шокирующие подробности. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня, 8 июня, официальный представитель СУ СК России по региона Дарья Буянова, перед тем как убить, мужчина надругался над жертвой.

– В ходе допроса мужчина изначально сообщал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил девушку за некачественную уборку, после чего обнаружив, что она скончалась, вывез тело и сбросил его в реку, – напоминает Дарья Буянова. – Между тем, такая версия произошедшего была придумана злоумышленником с целью скрыть совершение им еще одного особо тяжкого преступления в отношении девушки, поскольку он самонадеянно рассчитывал, что тело девушки правоохранителями найдено не будет. Сейчас следователями установлены истинные обстоятельства совершенных преступлений: 27 мая мужчина подверг девушку сексуальному насилию, после чего задушил и вывез тело в лес.







Напомним, что убийца с самого начала путал следствие. Так, на первых допросах он сообщил, что завернул тело в ковер и выбросил его с моста в реку. Однако водолазы в указанном месте труп не нашли, и под давлением улик изверг дал новые показания, сознавшись в том, что спрятал тело в лесопосадке. В ходе поисков в указанном месте и был обнаружен труп.

– Накануне Суровикинским межрайонным следственным отделом СУ СКР мужчине было предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве, сопряженном с изнасилованием, – сообщает официальный представитель следственного управления. – В настоящее время расследование продолжается, сотрудниками территориального подразделения СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Обвиняемому уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.